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Месси - рекордсмен по количеству матчей за южноамериканскую сборную

Чемпионат мира FIFA
(3 голосов)

Побил рекорд эквадорца

Месси - рекордсмен по количеству матчей за южноамериканскую сборную

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира сборная Аргентины побеждает национальную команду Австралии.

Этот матч стал для капитана аргентинцев Лео Месси 1000-м в игровой карьере. Таким образом, 35-летнему форварду удалось побить рекорд по количеству поединков в футболке южноамериканской сборной - 169 игр. До этого матча лучший показатель по этому критерию принадлежал эквадорцу Ивану Уртадо (168 матчей).

Также Лионель впервые в своей карьере забил в плей-офф мундиалей, открыв счет в этой встрече на 35-й минуте – теперь у Лео 94 мяча за Аргентину.

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина
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Источник:
Curiosidades Europa

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