Месси - рекордсмен по количеству матчей за южноамериканскую сборную

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира сборная Аргентины побеждает национальную команду Австралии.

Этот матч стал для капитана аргентинцев Лео Месси 1000-м в игровой карьере . Таким образом, 35-летнему форварду удалось побить рекорд по количеству поединков в футболке южноамериканской сборной - 169 игр. До этого матча лучший показатель по этому критерию принадлежал эквадорцу Ивану Уртадо (168 матчей).