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Месси - рекордсмен по количеству матчей за южноамериканскую сборную
Побил рекорд эквадорца
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 1/8 финала Чемпионата мира сборная Аргентины побеждает национальную команду Австралии.
Этот матч стал для капитана аргентинцев Лео Месси
Также Лионель
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