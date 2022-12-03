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Интрига жива? Австралия сокращает счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Превосходство аргентинцев только в один гол

Интрига жива? Австралия сокращает счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Австралии забивает первый гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в ворота Аргентины. Его на свой счет записал Крэйг Александер Гудвин.

Крейг Гудвин с подбора из-за пределов штрафной нанес эффектный дальний удар, мяч, похоже, от руки Фернандеса оказался в сетке аргентинских ворот.

Отметим, что счет в матче Аргентина – Австралия 2:1 за 13 минут до завершения основного времени. Следите за игрой в нашем онлайне здесь.

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В статье: Австралия Аргентина
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