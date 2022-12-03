Интрига жива? Австралия сокращает счет в матче с Аргентиной. ВИДЕО

Сборная Австралии забивает первый гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 в ворота Аргентины. Его на свой счет записал Крэйг Александер Гудвин.

Крейг Гудвин с подбора из-за пределов штрафной нанес эффектный дальний удар, мяч, похоже, от руки Фернандеса оказался в сетке аргентинских ворот.