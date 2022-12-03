Лидер защиты сборной Аргентины может перейти в клуб из АПЛ

Левый защитник национальной сборной Аргентины и "Севильи" Маркос Акунья сейчас выступает в составе своей национальной команды в плей-офф чемпионата мира в Катаре. Он вышел на поле в каждом матче на турнире.

Как сообщает издание Football Espana, бывший главный тренер Акуньи в "Севилье" Хулен Лопетеги намерен уже в январе пригласить Маркоса в свой новый клуб – "Вулверхэмптон".

По информации медиа, спортивный директор испанского клуба Рамон Мончи готов продать левого защитника за 12 миллионов евро. В текущем сезоне Маркос Акунья отыграл 14 матчей за "Севилью" во всех турнирах, сделав один ассист.