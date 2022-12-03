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Милик: У Польши матч с чемпионом мира - мечта сбылась

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Но братья Украины хотят пройти дальше на мундиале

Милик: У Польши матч с чемпионом мира - мечта сбылась

PZPN

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Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик поделился мыслями перед поединком 1/8 Чемпионата мира против национальной команды Франции.

"У нас матч с чемпионом мира, мечта сбылась. Нашей целью было выйти из группы, но мы хотим продолжать выступать на турнире.

Мы понимаем, что в нашей игре есть что улучшать, мы хотим и должны сделать все, чтобы играть лучше.

Мы ценим момент, в котором находимся, не чувствуем никакого давления и не накладываем на себя дополнительную нагрузку. Мы умеем играть в футбол и хотим это показать", - рассказал нападающий туринского "Ювентуса",

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Поляки сыграют против французов завтра, 4-го декабря. Начало встречи - 17:00.

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В статье: Франция Польша Аркадиуш Милик
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Источник:
Przeglad Sportowy

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