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Милик: У Польши матч с чемпионом мира - мечта сбылась
Но братья Украины хотят пройти дальше на мундиале
PZPN
Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик поделился мыслями перед поединком 1/8 Чемпионата мира против национальной команды Франции.
"У нас матч с чемпионом мира, мечта сбылась. Нашей целью было выйти из группы, но мы хотим продолжать выступать на турнире.
Мы понимаем, что в нашей игре есть что улучшать, мы хотим и должны сделать все, чтобы играть лучше.
Мы ценим момент, в котором находимся, не чувствуем никакого давления и не накладываем на себя дополнительную нагрузку. Мы умеем играть в футбол и хотим это показать", - рассказал нападающий туринского "Ювентуса",
Поляки сыграют против французов завтра, 4-го декабря. Начало встречи - 17:00.
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