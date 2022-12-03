Милик: У Польши матч с чемпионом мира - мечта сбылась

Форвард сборной Польши Аркадиуш Милик поделился мыслями перед поединком 1/8 Чемпионата мира против национальной команды Франции.

"У нас матч с чемпионом мира, мечта сбылась. Нашей целью было выйти из группы, но мы хотим продолжать выступать на турнире.

Мы понимаем, что в нашей игре есть что улучшать, мы хотим и должны сделать все, чтобы играть лучше.

Мы ценим момент, в котором находимся, не чувствуем никакого давления и не накладываем на себя дополнительную нагрузку. Мы умеем играть в футбол и хотим это показать", - рассказал нападающий туринского "Ювентуса",