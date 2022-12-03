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Месси обошел Марадону по количеству голов на Чемпионатах мира
Больше только у Батистуты
В рамках 1/8 Чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии -
Счет в поединке открыл капитан южноамериканцев Лионель Месси - 35-летний форвард отметился забитым мячем на 35-й минуте встречи.
Таким образом, Лео обошел Диего Марадону за количеством голов на мундиалях - 9 мячей против 8. Рекорд по этому показателю в истории аргентинской сборной принадлежит Габриэлю Батистуте (10 голов).
Кроме этого, матч против Австралии стал для Месси
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