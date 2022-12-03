Месси обошел Марадону по количеству голов на Чемпионатах мира

В рамках 1/8 Чемпионата мира сборная Аргентины обыграла национальную команду Австралии - со счетом 2:1 .

Счет в поединке открыл капитан южноамериканцев Лионель Месси - 35-летний форвард отметился забитым мячем на 35-й минуте встречи.

Таким образом, Лео обошел Диего Марадону за количеством голов на мундиалях - 9 мячей против 8. Рекорд по этому показателю в истории аргентинской сборной принадлежит Габриэлю Батистуте (10 голов).