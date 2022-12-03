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Аргентина - Австралия 2:1. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Аргентина - Австралия, Чемпионат мира 2022, 3 декабря

Аргентина - Австралия 2:1. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина – Австралия, встречавшихся в 1/8 финала Чемпионата мира 2022. Счет в первом тайме открыл Лионель Месси, впервые отличившийся в плей-офф Мундиалей. А после перерыва Альварес воспользовался ошибкой голкипера австралийцев. Тем не менее, те не сдались и продолжили идти вперед. Рикошет от Фернандеса после удара Гудвина помог сократить отставание, а на последних секундах Австралия даже могла сравнять счет, однако спас голкипер Мартинес. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Нидерландами.

Чемпионат мира 2022. 1/8 финала
Аргентина – Австралия 2:1
Голы: Месси 35, Альварес 57 – Фернандес 77 аг.

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина
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