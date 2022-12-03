Аргентина - Австралия 2:1. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Аргентина – Австралия, встречавшихся в 1/8 финала Чемпионата мира 2022. Счет в первом тайме открыл Лионель Месси, впервые отличившийся в плей-офф Мундиалей. А после перерыва Альварес воспользовался ошибкой голкипера австралийцев. Тем не менее, те не сдались и продолжили идти вперед. Рикошет от Фернандеса после удара Гудвина помог сократить отставание, а на последних секундах Австралия даже могла сравнять счет, однако спас голкипер Мартинес. Аргентина вышла в четвертьфинал, где сыграет с Нидерландами.

Чемпионат мира 2022. 1/8 финала

Аргентина – Австралия 2:1

Голы: Месси 35, Альварес 57 – Фернандес 77 аг.