Льорис: Щенсны проводит фантастический турнир - благодаря ему Польша в 1/8

Капитан сборной Франции Уго Льорис поделился мыслями накануне поединка 1/8 Чемпионата мира против национальной команды Польши.

"Команда осознает, что поставлено на карту, что она вступает в новую фазу. Если вы выиграете, вы продолжите, если проиграете, вы отправитесь домой. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы продолжить выступления на мундиале.

На этом этапе каждая деталь имеет значение. Талант конечно будет необходим, но он эффективен, если он сопровождается концентрацией", - поделился вратарь лондонского "Тоттенхэма".