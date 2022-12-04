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Франция – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Франция - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Франция – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Франция проиграла последний матч группового раунда, но этим не бросила тень на свой статус большого фаворита турнира. Ожидается, что против поляков у "трехцветных" не должно быть проблем, ведь слишком бледно Левандовский и компания выглядели на групповой стадии. Однако этот матч – это другая история.

Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 4-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира. 1/8 финала

4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама

Франция 17:00 Польша

Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

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В статье: Франция Польша
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