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Франция – Польша. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Франция - Польша: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 04.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Getty Images
Франция проиграла последний матч группового раунда, но этим не бросила тень на свой статус большого фаворита турнира. Ожидается, что против поляков у "трехцветных" не должно быть проблем, ведь слишком бледно Левандовский и компания выглядели на групповой стадии. Однако этот матч – это другая история.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 4-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира. 1/8 финала
4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама
Франция 17:00 Польша
Трансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне
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