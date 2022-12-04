Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Англия никогда не проигрывала представителям Африки на чемпионате мира. Однако у Бразилии, например, статистика была даже лучше, а в результате латиноамериканцы проиграли Камеруну. Поэтому Англия должна быть осмотрительной, ведь, в отличие от группового раунда, в 1/8-й не будет возможности исправить ошибку.

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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в воскресенье, 4-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, 1/8 финала

4 декабря 2022. Эль-Хаур, “Аль-Байт Стэдиум”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол