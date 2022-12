Месси научился забивать в плей-офф, фавориты скучно проходят дальше. Дайджест ЧМ-2022

Вроде лишь недавно стартовал Мундиаль в Катаре, а в прошедшую субботу зрители уже увидели первые матчи раунда плей-офф. К сожалению или к счастью, все началось достаточно прогнозируемо - в обеих парах победили фавориты, которые к тому же сыграли в примерно схожий футбол.

Результаты дня

Нидерланды - США 3:1

Никто не взял в группе больше балов, нежели команда ван Гала, семь пунктов удалось набрать лишь Голландии, Марокко и Англии. Но даже такие результаты не спасли "оранье" от критики - главного тренера осуждали за странные эксперименты и тактику, в то самое время как игрокам указывали на не самую лучшую форму.

Louis van Gaal is unbeaten as Netherlands manager since returning in 2021 (19 games).



He's also never lost a World Cup match excluding shootouts.



Legend ????

Но пока Нидерланды четко отвечают критикам. Команда ван Гала уверенно начала свой путь в плей-офф, выбив США. Два гола в первом тайме, а также быстрый ответ на пропущенный во втором - вот вам и секрет успеха. Да, нынешний футбол голландцев далек от того, который когда-то прививал Ринус Михелс, но сейчас важнее результат. И он весьма положительный.

Аргентина - Австралия 2:1

Во второй игре фаворит также не ощутил особого сопротивления. Да, по счету может показаться, что Аргентина и Австралия выдали равный матч, но нет. Первый тайм был в одну калитку, а во втором стороны обменивались моментами. Больше могли забивать что первые, что вторые, но по итогу оба ограничились тремя забитыми на двоих.

Есть ли вопросы к проходу Аргентины дальше? Конечно же нет, все по делу, и даже главные хейтеры вместе с Криштиану Роналду вряд ли будут говорить о незаслуженной победе Месси и компании.

Гол дня

С одной стороны, гол Райта, вероятно, случился благодаря случайности и рикошету. Но стоит понимать, что рикошет рикошету рознь. То, по какой дуге мяч полетел после столкновения с ногой форварда США - тоже своего рода искусство. И немного нарушения законов физики.

Герой дня

Мы подготовили двух. Во-первых, нельзя не сказать о Дензеле Думфрисе. Латераль "Интера", судя по всему, пьет волшебное зелье перед турнирами сборных, иначе очень тяжело сказать, почему он так хорош в играх за Нидерланды. Летом 2021-го он уничтожал всех на Евро (под раздачу попал даже Миколенко), а теперь уверенно нарезает соперников в салат уже на ЧМ. Две голевые передачи и забитый гол против США - явное тому доказательство.

Denzel Dumfries' game by numbers vs. USA:



70 touches

8 passes into final ⅓

5 x possession won

3 crosses

3 interceptions

3 touches in opp. box

2 aerial duels won

2 chances created

2 clearances

2 assists

1 goal-line clearance

1 shot

1 goal

0 x dribbled past



A wing-back clinic.

Также одной строкой похвалим Эмилиано Мартинеса. Для кипера Аргентины матч против Австралии был далеко не самым сложным, но кто знает, как завершилась бы игра, если бы не его сейв в компенсированное время ко второму тайму. Экстра-тайм "альбиселесте" точно был не нужен.

97th-minute save to secure the win for Argentina.



Emi Martinez came up big ????

Неудачник дня

Не будем ругать игроков США и Австралии (кроме кипера "кенгуру", совершившего дикую ошибку при втором голе). Они играли как умели, а выше головы прыгать никто, так и не научился. А вот Лаутаро Мартинес немного опозорился, когда не забил явный момент во втором тайме матча Аргентина - Австралия. Конечно, счет победный, команда Скалони в четвертьфинале, но что было бы, если бы аргентинцы пропустили? Ну вот, потому нужно реализовывать всегда, Гонсало Игуаин и Ромелу Лукаку не дадут соврать.

Most big chances missed at the 2022 World Cup of players that have not registered a single goal. ????



Romelu Lukaku - 4

Lautaro Martinez - 3



They both play for Inter. ????

Факт дня

Лионель Месси к 35-ти годам стал живым символом футбольных десятых, выиграл семь Золотых мячей, четыре Лиги Чемпионов, забил, в конце концов, целый гол в матчах плей-офф Чемпионата мира! Да, так вышло, что один из лучших игроков в истории футбола лишь в прошедшую субботу впервые отличился в играх на вылет Мундиаля. Ну слава Богу, что успел закрыть гештальт, так как нынешний ЧМ - последний в карьере, а уходить без голов в плей-офф главного футбольного турнира не очень солидно.

Реванш будущего дня

Мы уже знаем не только первых четвертьфиналистов ЧМ, но и пару данного этапа. Аргентина сыграет против Нидерландов, и последние попытаются взять реванш за полуфинал 2014-го, когда южноамериканцы победили в серии пенальти. В принципе, с того времени мало что поменялось. Месси все еще ждет победы на ЧМ, а голландцев продолжает тренировать Луи ван Гал. Главное, чтобы голов в ближайшей игре было забито больше, нежели в 2014-м, ибо очередная нулевка не нужна Мундиалю.