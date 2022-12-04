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Месси научился забивать в плей-офф, фавориты скучно проходят дальше. Дайджест ЧМ-2022
Говорим о главных итогах дня Мундиаля в Катаре
Фото: Getty Images
Вроде лишь недавно стартовал Мундиаль в Катаре, а в прошедшую субботу зрители уже увидели первые матчи раунда плей-офф. К сожалению или к счастью, все началось достаточно прогнозируемо - в обеих парах победили фавориты, которые к тому же сыграли в примерно схожий футбол.
Результаты дня
Нидерланды - США 3:1
Никто не взял в группе больше балов, нежели команда ван Гала, семь пунктов удалось набрать лишь Голландии, Марокко и Англии. Но даже такие результаты не спасли "оранье" от критики - главного тренера осуждали за странные эксперименты и тактику, в то самое время как игрокам указывали на не самую лучшую форму.
Louis van Gaal is unbeaten as Netherlands manager since returning in 2021 (19 games).— B/R Football (@brfootball) December 3, 2022
He’s also never lost a World Cup match excluding shootouts.
Legend ???? pic.twitter.com/8wpA8AY14F
Но пока Нидерланды четко отвечают критикам. Команда ван Гала уверенно начала свой путь в плей-офф, выбив США. Два гола в первом тайме, а также быстрый ответ на пропущенный во втором - вот вам и секрет успеха. Да, нынешний футбол голландцев далек от того, который когда-то прививал Ринус Михелс, но сейчас важнее результат. И он весьма положительный.
Аргентина - Австралия 2:1
Во второй игре фаворит также не ощутил особого сопротивления. Да, по счету может показаться, что Аргентина и Австралия выдали равный матч, но нет. Первый тайм был в одну калитку, а во втором стороны обменивались моментами. Больше могли забивать что первые, что вторые, но по итогу оба ограничились тремя забитыми на двоих.
???????? ¡HOY JUEGA ARGENTINA! pic.twitter.com/WwAESTzYOl— FÚTBOL ARGENTINO ???????? (@TodaLaPrimeraA) December 3, 2022
Есть ли вопросы к проходу Аргентины дальше? Конечно же нет, все по делу, и даже главные хейтеры вместе с Криштиану Роналду вряд ли будут говорить о незаслуженной победе Месси и компании.
Гол дня
С одной стороны, гол Райта, вероятно, случился благодаря случайности и рикошету. Но стоит понимать, что рикошет рикошету рознь. То, по какой дуге мяч полетел после столкновения с ногой форварда США - тоже своего рода искусство. И немного нарушения законов физики.
Герой дня
Мы подготовили двух. Во-первых, нельзя не сказать о Дензеле Думфрисе. Латераль "Интера", судя по всему, пьет волшебное зелье перед турнирами сборных, иначе очень тяжело сказать, почему он так хорош в играх за Нидерланды. Летом 2021-го он уничтожал всех на Евро (под раздачу попал даже Миколенко), а теперь уверенно нарезает соперников в салат уже на ЧМ. Две голевые передачи и забитый гол против США - явное тому доказательство.
Denzel Dumfries' game by numbers vs. USA:— Squawka (@Squawka) December 3, 2022
70 touches
8 passes into final ⅓
5 x possession won
3 crosses
3 interceptions
3 touches in opp. box
2 aerial duels won
2 chances created
2 clearances
2 assists
1 goal-line clearance
1 shot
1 goal
0 x dribbled past
A wing-back clinic. pic.twitter.com/B08rmVijE3
Также одной строкой похвалим Эмилиано Мартинеса. Для кипера Аргентины матч против Австралии был далеко не самым сложным, но кто знает, как завершилась бы игра, если бы не его сейв в компенсированное время ко второму тайму. Экстра-тайм "альбиселесте" точно был не нужен.
97th-minute save to secure the win for Argentina.— B/R Football (@brfootball) December 3, 2022
Emi Martinez came up big ???? pic.twitter.com/5EwWfAowo0
Неудачник дня
Не будем ругать игроков США и Австралии (кроме кипера "кенгуру", совершившего дикую ошибку при втором голе). Они играли как умели, а выше головы прыгать никто, так и не научился. А вот Лаутаро Мартинес немного опозорился, когда не забил явный момент во втором тайме матча Аргентина - Австралия. Конечно, счет победный, команда Скалони в четвертьфинале, но что было бы, если бы аргентинцы пропустили? Ну вот, потому нужно реализовывать всегда, Гонсало Игуаин и Ромелу Лукаку не дадут соврать.
Most big chances missed at the 2022 World Cup of players that have not registered a single goal. ????— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) December 3, 2022
Romelu Lukaku - 4
Lautaro Martinez - 3
They both play for Inter. ???? pic.twitter.com/IvTJuPsTU3
Факт дня
Лионель Месси к 35-ти годам стал живым символом футбольных десятых, выиграл семь Золотых мячей, четыре Лиги Чемпионов, забил, в конце концов, целый гол в матчах плей-офф Чемпионата мира! Да, так вышло, что один из лучших игроков в истории футбола лишь в прошедшую субботу впервые отличился в играх на вылет Мундиаля. Ну слава Богу, что успел закрыть гештальт, так как нынешний ЧМ - последний в карьере, а уходить без голов в плей-офф главного футбольного турнира не очень солидно.
Реванш будущего дня
Мы уже знаем не только первых четвертьфиналистов ЧМ, но и пару данного этапа. Аргентина сыграет против Нидерландов, и последние попытаются взять реванш за полуфинал 2014-го, когда южноамериканцы победили в серии пенальти. В принципе, с того времени мало что поменялось. Месси все еще ждет победы на ЧМ, а голландцев продолжает тренировать Луи ван Гал. Главное, чтобы голов в ближайшей игре было забито больше, нежели в 2014-м, ибо очередная нулевка не нужна Мундиалю.
Lionel Messi has never lost a game against the Netherlands:#ARG 0-0 #NED (2006)#ARG 0-0 (4-2 pens) #NED (2014)— Squawka (@Squawka) December 3, 2022
Both at the World Cup. Who wins round three?#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RCzVPLkLv7
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