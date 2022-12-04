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Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Чемпионат мира FIFA
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Где покажут в прямом эфире матч 1/8 финала Чемпионата мира Франция – Польша, 4 декабря 2022

Франция - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Несмотря на весь скепсис, звучавший в адрес действующих чемпионов мира, на групповом этапе они доказали, что готовы защищать свой титул. Первый соперник в плей-офф по игре выглядит совершенно проходимым. По крайней мере, если делать вывод на основе предыдущих трех матчей. Но в составе сборной Польши есть, по крайней мере, два козыря, которые могут спутать все карты – голкипер Войцех Щенсны и форвард Роберт Левандовский.

Удастся им шокировать команду Дидье Дешама, смотрите матч Франция – Польша в воскресенье, 4 декабря. Начало игры в 17.00.

Покажут ли матч Франция – Польша по ТВ

Да, трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Суспільного – Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса, Суспільне.Київ, Суспільне.Харків, Суспільне.Чернігів и другие. Эти телеканалы доступны в Т2, а также должны находиться в базовых подписках интернет-телевидения.

Где смотреть онлайн матч Франция – Польша в интернете

Официальный транслятор ЧМ-2022 в Украине – OTT-платформа MEGOGO. Также онлайн трансляция матча Франция – Польша будет доступна на официальном сайте Суспільного.

Трансляция матча
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Трансляция матч Франция - Польша
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Как еще можно следить за игрой Франция – Польша

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Франция – Польша онлайн. На сайте также оперативно будут появляться новости о главных событиях в игре, в частности, видео забитых голов. Добавим, что региональные каналы Суспільного доступны в приложении Дія в разделе Услуги – Дія.TV.

Какие каналы покажут матч Франция – Польша в других странах

  • Канада - TSN App, TSN3, TSN4, TSN.ca, RDS, CTV, CTV App, RDS App
  • Чехия - ČT Sport
  • Эстония - ETV 2, ETV+
  • Франция - beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT, TF1, Molotov, Free
  • Германия - Servus TV, Magenta Sport, ZDF
  • Ирландия - RTE Player, RTE 2, BBC Sport Web, Talksport 2 Radio UK, BBC Radio 5 Live, BBC One, BBC iPlayer
  • Израиль - KAN 11
  • Италия - RAI 1, RaiPlay
  • Латвия - LTV7 Latvia
  • Литва - LRT Live Streaming, LRT Plius
  • Молдова - Moldova 1
  • Польша - TVP Sport, TVP Sport App, TVP1, sport.tvp.pl
  • Португалия - Antena 1 - RTP, Sport TV1, Sport TV Multiscreen
  • Словакия - RTVS Live, ČT Sport, RTVS Sport
  • Испания - Gol Mundial
  • Турция - TRT 4K, TRT 1
  • Великобритания - Talksport 2 Radio UK, BBC iPlayer, BBC Sport Web, BBC One, BBC Radio 5 Live
  • США - SiriusXM FC, Peacock, Telemundo Deportes En Vivo, Futbol de Primera Radio, UFORIA App, Sling, Foxsports.com, Telemundo, FOX Sports App, Fox Sports 1
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В статье: Франция Польша ЧМ-2022
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