Франция - Польша: где и когда смотреть онлайн матч Чемпионата мира

Несмотря на весь скепсис, звучавший в адрес действующих чемпионов мира, на групповом этапе они доказали, что готовы защищать свой титул. Первый соперник в плей-офф по игре выглядит совершенно проходимым. По крайней мере, если делать вывод на основе предыдущих трех матчей. Но в составе сборной Польши есть, по крайней мере, два козыря, которые могут спутать все карты – голкипер Войцех Щенсны и форвард Роберт Левандовский.

Удастся им шокировать команду Дидье Дешама, смотрите матч Франция – Польша в воскресенье, 4 декабря. Начало игры в 17.00.

Покажут ли матч Франция – Польша по ТВ

Да, трансляция матча будет доступна на региональных телеканалах Суспільного – Суспільне.Львів, Суспільне.Вінниця, Суспільне.Одеса, Суспільне.Київ, Суспільне.Харків, Суспільне.Чернігів и другие. Эти телеканалы доступны в Т2, а также должны находиться в базовых подписках интернет-телевидения.

Где смотреть онлайн матч Франция – Польша в интернете

Официальный транслятор ЧМ-2022 в Украине – OTT-платформа MEGOGO. Также онлайн трансляция матча Франция – Польша будет доступна на официальном сайте Суспільного.

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Как еще можно следить за игрой Франция – Польша

Если у вас не будет возможности просмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы можете следить с помощью текстовой трансляции на UA-Футбол | Франция – Польша онлайн. На сайте также оперативно будут появляться новости о главных событиях в игре, в частности, видео забитых голов. Добавим, что региональные каналы Суспільного доступны в приложении Дія в разделе Услуги – Дія.TV.

Какие каналы покажут матч Франция – Польша в других странах