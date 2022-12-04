Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Премьер-министр Нидерландов – Байдену: Извини, Джо. Победил футбол, а не соккер
Минутка юмора от политиков
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перед матчем США против Нидерландов в 1/8 финала пожелал победы игрокам сборной в видео, в котором сказал:
“Это называется соккер. Вперед, США! Ребята, вы можете сделать это!”
Но после финального свистка премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ответил на этот твит:
“Извини, Джо. Но победил футбол”
Sorry Joe, football won. ????#NEDUSA @OnsOranje https://t.co/v27gYK7niv— Mark Rutte (@MinPres) December 3, 2022
Напомним, что нидерландцы победили американцев со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал, где встретятся с Аргентиной. Этот матч запланирован на 9 декабря на 21.00.
Популярное сейчас
- Беринчик вышел на бой с Менди в форме спецподразделения украинской разведки - ФОТО
- Месси забивает в плей-офф ЧМ впервые в карьере. Это его 1000-й матч. ВИДЕО
- Костышин расторг контракт с Александрией
- Месси экзаменует Австралию, Левандовский против Мбаппе. Расписание футбола на 2 - 4 декабря
- Красотка дня. Яркая девушка Куртуа на трибунах во время 100-го матча Тибо за сборную. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО