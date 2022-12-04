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Премьер-министр Нидерландов – Байдену: Извини, Джо. Победил футбол, а не соккер

Чемпионат мира FIFA
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Минутка юмора от политиков

Премьер-министр Нидерландов – Байдену: Извини, Джо. Победил футбол, а не соккер

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перед матчем США против Нидерландов в 1/8 финала пожелал победы игрокам сборной в видео, в котором сказал:

“Это называется соккер. Вперед, США! Ребята, вы можете сделать это!”

Но после финального свистка премьер-министр Нидерландов Марк Рютте ответил на этот твит:

“Извини, Джо. Но победил футбол”

Напомним, что нидерландцы победили американцев со счетом 3:1 и прошли в четвертьфинал, где встретятся с Аргентиной. Этот матч запланирован на 9 декабря на 21.00.

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В статье: Нидерланды США Джо Байден
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