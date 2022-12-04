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Скалони: Матч с Австралией был крайне трудный. Гол Месси раскрыл игру

Чемпионат мира FIFA
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Коуч поделился своими впечатлениями

Скалони: Матч с Австралией был крайне трудный. Гол Месси раскрыл игру

Фото: twitter.com/Argentina

Новина українською

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022:

"Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.

В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный", – сказал Скалони.

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В статье: Австралия Аргентина ЧМ-2022 Лионель Скалони
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Источник:
Сайт ААФ

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