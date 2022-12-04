Скалони: Матч с Австралией был крайне трудный. Гол Месси раскрыл игру

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022:

"Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.

В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный", – сказал Скалони.