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Скалони: Матч с Австралией был крайне трудный. Гол Месси раскрыл игру
Коуч поделился своими впечатлениями
Фото: twitter.com/Argentina
Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони подвел итоги матча с Австралией (2:1) в 1/8 финала ЧМ-2022:
"Тяжелый матч, они сильно прессинговали, и это мешало нам, особенно в первом тайме. Гол Месси раскрыл игру, и мы прибавили.
В перерыве мы кое-что поменяли, и, думаю, команда не заслуживала мучений в концовке – мы должны были победить с более крупной разницей в счете. Хотя соперник был крайне трудный", – сказал Скалони.
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Источник:Сайт ААФ
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