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Месси: Живу моментом и наслаждаюсь тем, что мы сейчас прошли Австралию

Чемпионат мира FIFA
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Тот, кто точно заслужил это

Месси: Живу моментом и наслаждаюсь тем, что мы сейчас прошли Австралию

Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу "алибселесте" в матче 1/8 финала Чемпионата мира против Австралии:

“Мы контролировали игру и могли заранее снять все вопросы. Кроме последнего сейва Мартинеса, у нас не было значительных проблем.

Я очень рад, что мы выиграли и сделали еще один шаг вперед. Времени на отдых было мало, и это вызывало опасения, ведь предполагалось, что в матче будет много борьбы. Мы сумели открыть счет, забить второй мяч и взять игру под контроль. Соперник тоже забил и усложнил нам жизнь в конце игры, но это естественно для Чемпионата мира.

Чувства невероятны, классно делить этот момент с болельщиками. Знаем, на что они пошли ради того, чтобы приехать сюда – их энергетика просто невероятна.

Я сегодня узнал, что провел тысячный матч в карьере – живу моментом и наслаждаюсь тем, что мы прошли Австралию, рад, что уже оказались в четвертьфинале”, - сказал Месси.

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Отметим, что Лионель забил третий гол на этом Мундиале и сейчас делит первую строчку бомбардиров турнира с Мбаппе и Моратой (в трех по три забитых и одному ассисту).

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В статье: Лионель Месси Австралия Аргентина
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