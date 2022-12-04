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Нападающий сборной Австралии стал самым молодым участником плей-офф ЧМ с 1958 года
18-летний форвард вышел на замену в матче с Аргентиной
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Сентрал Кост Меринерс" и национальной сборной Австралии Гаранг Куол стал самым молодым футболистом плей-офф чемпионатов мира с 1958 года. Об этом сообщает OptaJose.
Куол появился на поле во втором тайме матча 1/8 финала ЧМ против Аргентины в возрасте 18 лет и 79 дней. Отметим, что в 1958 году за Бралилию в матчах плей-офф в возрасте 17 лет и 249 дней играл Пеле. После этого футболисты в таком молодом возрасте в матчах на вылет не участвовали.
Напомним, что матч завершился победой Аргентины (2:1), а у самого Коула на последних секундах была отличная возможность сравнять счет, но он не смог переиграть голкипера.
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