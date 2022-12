Месси стал игроком матча против Австралии и установил рекорд по этому показателю

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси был признан лучшим игроком матча 1/8 финала Мундиаля в Катаре между “альбиселесте” и Австралией.

Для него это восьмая такая награда на Чемпионатах мира. Это самый лучший показатель среди всех футболистов за всю историю подсчетов. Об этом сообщает Squawka.

Lionel Messi has now won more official FIFA Man of the Match awards (8) than any other player in the competition's history.



The records keep tumbling.#FIFAWorldCup pic.twitter.com/IsvJGeamBR