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Кейн: Чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо раньше

Чемпионат мира FIFA
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Нападающий имеет огромную мотивацию помогать своей национальной команде

Кейн: Чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо раньше

фото - Getty Images

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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн дал комментарий перед матчем 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с Сенегалом рассказал о своём состоянии:

"С ногой всё в порядке. Это не проблема, и с каждым днём мне становится ещё лучше. Я бы хотел иметь в активе два-три гола, но групповой этап прошёл хорошо. Если посмотреть на статистику, пока матчи были не слишком физически тяжёлыми.

Я чувствую себя в лучшей форме, чем когда-либо. Думаю, что хорошо выступал.

Голы — это то, за что меня будут судить больше всего, но я спокойный человек. Я всегда знаю, что делаю всё возможное для команды. Надеюсь, в предстоящем матче я смогу помочь сборной достичь цели", сказал Кейн.

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В статье: ЧМ-2022 Гарри Кейн Национальная сборная Англии
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Источник:
Sky Sports

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