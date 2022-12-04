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Роналду недоволен тренером сборной Португалии из-за его замен
Форвард хочет играть полные матчи
фото из свободных источников
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем:
Форвард считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменен во всех трех матчах чемпионата мира – против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) – на 82-й, против Южной Кореи (1:2) – на 65-й.
В Федерации футбола Португалии не хотят обращать внимание на недовольство Роналду. Там отмечают, что осталось лишь три игры до выхода в финал чемпионата мира, поэтому игроки должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия.
Напомним, Роналду очень эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей. По кадрам трансляции видно, что он что-то кричал Сантушу.
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