Роналду недоволен тренером сборной Португалии из-за его замен

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду недоволен тренером сборной Португалии Фернанду Сантушем:

Форвард считает, что его слишком рано убирают с поля. Роналду был заменен во всех трех матчах чемпионата мира – против Ганы (3:2) на 88-й минуте, против Уругвая (2:0) – на 82-й, против Южной Кореи (1:2) – на 65-й.

В Федерации футбола Португалии не хотят обращать внимание на недовольство Роналду. Там отмечают, что осталось лишь три игры до выхода в финал чемпионата мира, поэтому игроки должны концентрироваться только на матчах и не провоцировать противоречия.

Напомним, Роналду очень эмоционально отреагировал на замену в матче с Южной Кореей. По кадрам трансляции видно, что он что-то кричал Сантушу.