  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Куртуа: Мне немного стыдно. Наша команда не была собой на Чемпионате мира
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Куртуа: Мне немного стыдно. Наша команда не была собой на Чемпионате мира

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

Вратарь собирается работать над ошибками

Куртуа: Мне немного стыдно. Наша команда не была собой на Чемпионате мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о золотом поколении национальной команды:

"Теперь я буду болеть за Испанию, но пожелаю успеха и другим партнерам по "Реалу".

На этом чемпионате мира и на предыдущем Евро мы не были собой. Мне немного стыдно. Посмотрим, что произойдет. Кто-то останется, кто-то уйдет. В футболе все быстро меняется. Уже в марте нас ждет отбор на Евро-2024.

Сложно назвать нас золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение. Мы поколение с большим талантом и отличными игроками со всей Европы. В России в 2018 году мы показали Бельгию, которая играет в хороший футбол.

Выступление на ЧМ-2026? Да, это моя цель. У нас все еще хорошее поколение, к нам присоединятся новые игроки. Надеюсь, я закончу выступления за сборную на хорошей ноте, а не сейчас", – сказал голкипер "Реала".

Напомним, сборная Бельгии вылетела с ЧМ-2022 на групповом этапе, заняв третье место в группе с Марокко, Хорватией и Канадой.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия ЧМ-2022 Тибо Куртуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
As

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде