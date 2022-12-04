Куртуа: Мне немного стыдно. Наша команда не была собой на Чемпионате мира

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о золотом поколении национальной команды:

"Теперь я буду болеть за Испанию, но пожелаю успеха и другим партнерам по "Реалу".

На этом чемпионате мира и на предыдущем Евро мы не были собой. Мне немного стыдно. Посмотрим, что произойдет. Кто-то останется, кто-то уйдет. В футболе все быстро меняется. Уже в марте нас ждет отбор на Евро-2024.

Сложно назвать нас золотым поколением, ведь мы ничего не выиграли. Мы не золотое поколение. Мы поколение с большим талантом и отличными игроками со всей Европы. В России в 2018 году мы показали Бельгию, которая играет в хороший футбол.

Выступление на ЧМ-2026? Да, это моя цель. У нас все еще хорошее поколение, к нам присоединятся новые игроки. Надеюсь, я закончу выступления за сборную на хорошей ноте, а не сейчас", – сказал голкипер "Реала".