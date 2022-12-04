Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия - Сенегал: когда и где смотреть онлайн матч ЧМ
Сможет ли африканский чемпион сотворить сенсацию?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Сенегала стартовала на Чемпионате мира с поражения, однако после этого выиграла два поединка подряд и со второй строчки вышла в плей-офф турнира. У англичан ситуация была намного проще: во-первых, сами "три льва" считаются одним из фаворитов Мундиаля, во-вторых, соперники почти не оказали серьезного сопротивления на пути к выходу команды Саутгейта в 1/8 финала.
Встреча интересна еще и тем, что это поединок вице-чемпиона Европы и чемпиона Африки. Конечно, итоговый результат не позволит объективно сравнить силы обеих конференций, к тому же сенегальцы играют в Катаре без своего идола Садио Мане. Однако все равно даст пищу для ума к дальнейшим дискуссиям.
Матч между Англией и Сенегалом состоится в воскресенье, 4 декабря, на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток арбитр даст в 21:00 по Киеву.
В прямом эфире в Украине этот поединок покажут несколько платформ. На ТВ транслировать встречу будут региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Харків", "Суспільне Чернівці" и т.д.). В интернете смотрите игру на платформах "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Плеер с трансляцией также будет на сайте UA-Футбол.
Если у вас не будет возможности увидеть встречу, мы проведем для вас текстовую трансляцию
Популярное сейчас
- Красотка дня. Невероятная фитнес-модель, которая фанатеет от форварда сборной Польши. ФОТО
- Кредо Саутгейта, стиль Сенегала, кадры Дешама и великолепный Щенсны: анонс к 1/8 финала ЧМ
- Месси стал игроком матча против Австралии и установил рекорд по этому показателю
- Аргентина выходит в четвертьфинале в Нидерланды. Расписание и результаты ЧМ-2022
- Красотка дня. Эффектная подруга главного открытия чемпионата мира Коди Гакпо. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная подруга Жоау Фелиша, из-за которой футболист вляпался в скандал. ФОТО
Новости по теме
- 20:10 Зарубежные Англия – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
- 00:50 Зарубежные Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей воскресенья до 17:00
- 23:07 Зарубежные Аргентина выходит в четвертьфинале в Нидерланды. Расписание и результаты ЧМ-2022