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Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Англия - Сенегал: когда и где смотреть онлайн матч ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Сможет ли африканский чемпион сотворить сенсацию?

Англия - Сенегал: когда и где смотреть онлайн матч ЧМ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сборная Сенегала стартовала на Чемпионате мира с поражения, однако после этого выиграла два поединка подряд и со второй строчки вышла в плей-офф турнира. У англичан ситуация была намного проще: во-первых, сами "три льва" считаются одним из фаворитов Мундиаля, во-вторых, соперники почти не оказали серьезного сопротивления на пути к выходу команды Саутгейта в 1/8 финала.

Встреча интересна еще и тем, что это поединок вице-чемпиона Европы и чемпиона Африки. Конечно, итоговый результат не позволит объективно сравнить силы обеих конференций, к тому же сенегальцы играют в Катаре без своего идола Садио Мане. Однако все равно даст пищу для ума к дальнейшим дискуссиям.

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Матч между Англией и Сенегалом состоится в воскресенье, 4 декабря, на стадионе "Эль-Байт" в Эль-Хауре. Стартовый свисток арбитр даст в 21:00 по Киеву.

В прямом эфире в Украине этот поединок покажут несколько платформ. На ТВ транслировать встречу будут региональные каналы "Суспільного" ("Суспільне Харків", "Суспільне Чернівці" и т.д.). В интернете смотрите игру на платформах "Суспільне Спорт" и MEGOGO. Плеер с трансляцией также будет на сайте UA-Футбол.

Если у вас не будет возможности увидеть встречу, мы проведем для вас текстовую трансляцию здесь. По ходу поединка на сайте UA-Футбол в раздел "Видео" будут появляться голы матча, а после финального свистка вы сможете прочитать отчет о поединке, а также увидеть видеообзор.

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