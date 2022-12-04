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Сестры Роналду обозвали "нелепым клоуном" и "уродом" ведущего, который назвал Криштиану нарциссом

Чемпионат мира FIFA
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Элма и Катя Авейру пошли на конфронтацию

Сестры Роналду обозвали "нелепым клоуном" и "уродом" ведущего, который назвал Криштиану нарциссом

Фото: twitter.com/selecaoportugal

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Сестры Криштиану Роналду Элма и Катя Авейру ответили ведущему CNN, который назвал португальского форварда нарциссом.

Напомним, в эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он "страдает нарциссическим расстройством личности".

Ответ сестер Криштиану был быстрым и не очень корректным:

"Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг", – написала Катя Авейру в инстаграме.

Элма Авейру репостнула это и добавила: "Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?"

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В статье: Криштиану Роналду
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Источник:
A Televisао

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