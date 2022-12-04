Сестры Роналду обозвали "нелепым клоуном" и "уродом" ведущего, который назвал Криштиану нарциссом

Сестры Криштиану Роналду Элма и Катя Авейру ответили ведущему CNN, который назвал португальского форварда нарциссом.

Напомним, в эфире CNN Portugal ведущий Луиш Вилар, говоря о поведении Роналду, сказал, что он "страдает нарциссическим расстройством личности".

Ответ сестер Криштиану был быстрым и не очень корректным:

"Я загуглила, кто такой Луиш Вилар, и прочитала: тупой, невежественный, вызывающий смех, подозрительный, нелепый, клоун, которому стыдно просто открыть рот… Ах, и у него, похоже, сгорел мозг", – написала Катя Авейру в инстаграме.

Элма Авейру репостнула это и добавила: "Откуда они взяли этого инвалида, которого я никогда до этого не видела? Кто этот урод?"