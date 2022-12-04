Гави: Мы сосредоточены на нашей цели – на золоте Чемпионата мира

Полузащитник сборной Испании Гави рассказал, что его команда нацелена на победу на ЧМ-2022:

"Матч против Японии должен стать нам уроком на будущее. К счастью, последствий у этого поражения не было. Мы четко знаем, что должны делать.

Мы по-прежнему сконцентрированы на цели – на победе на чемпионате мира. Мы будем добиваться ее, сохраняя верность тому, что делали все эти годы. Было бы ошибкой отказаться от всего, во что мы верим, сейчас.

Нужно обратить внимание на допущенные ошибки, исправить их и идти вперед с еще большей верой в себя, чем когда-либо. Мы будем выкладываться по полной в каждой игре", – сказал игрок.