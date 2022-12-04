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Шакири: Роналду - отличный игрок, один из лучших в мире, как и Месси

Чемпионат мира FIFA
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Вингер Швейцарии сравнил двух звезд

Шакири: Роналду - отличный игрок, один из лучших в мире, как и Месси

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник сборной Швейцарии и "Чикаго Файр" Джердан Шакири дал комментарий о Криштиану Роналду перед игрой с Португалией:

"Роналду может забить в любой момент и в любой игре. Это отличный игрок, один из лучших в мире, как и Месси. Роналду очень опытен.

Мы знаем, как он важен для сборной Португалии, но Португалия – это не только Роналду. Нам нужно внимательно следить и за всеми остальными их игроками. Они все очень хороши и могут сделать разницу.

Нас ждет плей-офф, в такой игре может случиться все. Мы с нетерпением ждем этого матча.

Вся наша команда должна сыграть отлично. Португалия – это не только Криштиану. У них есть команда. Мы должны действовать слаженно. Если мы покажем свой лучший футбол, то получим шанс выиграть у Португалии", – сказал Шакири.

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В статье: Криштиану Роналду Национальная сборная Португалии
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Источник:
A Bola

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