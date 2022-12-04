Венгер: Англия и Франция хорошо сыграли в первом туре Они сосредоточились на футболе, а не на политических акциях

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарий о сенсациях на групповой стадии ЧМ-2022:

"Все знают, что нельзя позволить себе проиграть стартовый матч, когда вы приезжаете выступать на чемпионате мира.

Более опытные команды, например Англия и Франция, хорошо сыграли в первом туре. Это команды, готовые психологически, были сосредоточены на турнире, а не на политических акциях", - сказал Венгер.