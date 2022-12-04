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Венгер: Англия и Франция хорошо сыграли в первом туре Они сосредоточились на футболе, а не на политических акциях

Чемпионат мира FIFA
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Специалист проделился впечатлениями о Чемпионате мира

Венгер: Англия и Франция хорошо сыграли в первом туре Они сосредоточились на футболе, а не на политических акциях

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер дал комментарий о сенсациях на групповой стадии ЧМ-2022:

"Все знают, что нельзя позволить себе проиграть стартовый матч, когда вы приезжаете выступать на чемпионате мира.

Более опытные команды, например Англия и Франция, хорошо сыграли в первом туре. Это команды, готовые психологически, были сосредоточены на турнире, а не на политических акциях", - сказал Венгер.

С 2019 года Венгер работает в ФИФА в должности руководителя отдела развития и отвечает за продвижение и популяризацию футбола в мире.

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В статье: Арсен Венгер ЧМ-2022 Национальная сборная Германии
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Источник:
The Athletic

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