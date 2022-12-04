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Португальские фанаты проголосовали за исключение Роналду из старта сборной

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Голосов против Криштиану было гораздо больше

Португальские фанаты проголосовали за исключение Роналду из старта сборной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Португальский спортивный ресурс A Bola после матча против Южной Кореи провел голосование среди своих читателей, должен ли главный тренер сборной Фернанду Сантуш продолжать доверять место в стартовом составе национальной команды Криштиану Роналду.

Фанаты должны были ответить на опрос, который имел только два варианта: "да" или "нет". 30% респондентов выбрали положительный ответ, а 70% – отрицательный.

Также болельщикам была предоставлена ​​возможность высказать развернутое мнение по этому вопросу в комментариях.

Напомним, что Роналду вошел в сборную худших игроков группового этапа за версию сайта SofaScore. Криштиану вышел в старте всех трех матчах и отличился одним голом из пенальти.

Следующий поединок сборная Португалии проведет в рамках 1/8 финала ЧМ против Швейцарии во вторник 6 декабря.

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В статье: Криштиану Роналду Португалия
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Источник:
A Bola

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