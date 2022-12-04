Португальские фанаты проголосовали за исключение Роналду из старта сборной

Португальский спортивный ресурс A Bola после матча против Южной Кореи провел голосование среди своих читателей, должен ли главный тренер сборной Фернанду Сантуш продолжать доверять место в стартовом составе национальной команды Криштиану Роналду.

Фанаты должны были ответить на опрос, который имел только два варианта: "да" или "нет". 30% респондентов выбрали положительный ответ, а 70% – отрицательный.

Также болельщикам была предоставлена ​​возможность высказать развернутое мнение по этому вопросу в комментариях.

Напомним, что Роналду вошел в сборную худших игроков группового этапа за версию сайта SofaScore. Криштиану вышел в старте всех трех матчах и отличился одним голом из пенальти.

Следующий поединок сборная Португалии проведет в рамках 1/8 финала ЧМ против Швейцарии во вторник 6 декабря.