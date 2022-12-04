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Мбаппе против Левандовского. Стали известны составы на матч Франция – Польша

Чемпионат мира FIFA
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У "галльских петухов" девять смен в старте

Мбаппе против Левандовского. Стали известны составы на матч Франция – Польша

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 1/8 финала Чемпионата мира-2022 на полях Катара встретятся Франция и Польша. Главные тренеры команд уже выбрали стартовые одиннадцати на этот матч.

  • Франция: Льорис – Кунде, Варан, Упамекано, Тео Эрнандес – Чуамэни, Рабио – Дембеле, Гризманн, Мбаппе – Жиру.
  • Польша: Щенсны – Кэш, Глик, Кивер, Берешинский – Крыховяк – Каминский, Зелинский, Шиманский, Франковский – Левандовский.

Отметим, что "кадра" по сравнению с предыдущим матчем произвела две замены в составе, а "галльские петухи" поменяли сразу девять игроков. Дело в том, что французы против Туниса вышли резервом, но с Вараном и Чуамэни с первых минут.

Франция и Польша начнут в 17.00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию этого поединка.

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В статье: Роберт Левандовский Франция Польша Килиан Мбаппе
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