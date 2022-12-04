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Тите: Неймар сыграет с Южной Кореей
Лидер сборной Бразилии вернется уже в понедельник
Фото: The Daily Star
Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму лидера команды Неймара и сроки его возвращения. Когда коуча спросили, сыграет ли нападающий в матче 1/8 финала ЧМ против Южной Кореи, он ответил:
"Да. Неймар сегодня примет участие в тренировке, и если он будет тренироваться на должном уровне, то сыграет".
Вингер сборной Бразилии получил повреждение связок в правой лодыжке в первом матче группового этапа ЧМ против национальной команды Сербии. Неймар был заменен на 80-й минуте, его сборная победила со счетом 2:0.
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