Тите: Неймар сыграет с Южной Кореей

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал травму лидера команды Неймара и сроки его возвращения. Когда коуча спросили, сыграет ли нападающий в матче 1/8 финала ЧМ против Южной Кореи, он ответил:

"Да. Неймар сегодня примет участие в тренировке, и если он будет тренироваться на должном уровне, то сыграет".

Вингер сборной Бразилии получил повреждение связок в правой лодыжке в первом матче группового этапа ЧМ против национальной команды Сербии. Неймар был заменен на 80-й минуте, его сборная победила со счетом 2:0.