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Далич: Я уверен, что этот ЧМ не последний турнир для Модрича за Хорватию

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Наставник хорватов об игре с Японией

Далич: Я уверен, что этот ЧМ не последний турнир для Модрича за Хорватию

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Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич поделися мыслями накануне поединка 1/8 ЧМ-2022 против национальной команды Японии.

"Самое главное, что мы уважаем нашего соперника. Япония обыграла двух чемпионов мира, Испанию и Германию. Они отставали после первого тайма, но показали характер, менталитет и качество игры. Я говорю своим игрокам, что мы не должны никого недооценивать. Мы знаем, что они будут вести себя как самураи, это их прерогатива.

Мы знаем, какой матч нас ждет, какой соперник нас ждет. Мы должны организовать себя должным образом, если мы хотим пройти дальше. Мы должны играть свою игру, никого не недооценивая, тогда поле покажет, кто лучший.

Надеюсь победить до овертайма и пенальти. Мы знаем, что впереди нас ждет соперник, который никогда не сдается. На чемпионате мира в 2018 мы смогли сыграть в дополнительное время несколько матчей благодаря нашей уверенности в себе", - рассказал Далич.

Также коуч "шашечных" высказался насчет капитана своей команды Луки Модрича.

"Что бы я ни говорил о Луке, этого слишком мало. Дай Бог ему здоровья, пусть он продолжает жить дольше. Я уверен, что это не последний его турнир за Хорватию. Его телосложение, его серьезность, его работа и его профессионализм для нас принципиальны.Он очень важный игрок.Но мы все же команда. Быть командой - это единственный способ добиться результата. Лука наш капитан и лидеры, мы хотим чтобы он оставался с нами надолго", - поделился наставник хорватов.

Хорватия сыграет против Японии завтра, 5-го декабря. Начало встречи - 17:00.

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В статье: Япония Лука Модрич Хорватия Златко Далич
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Источник:
Gianluca di Marzio

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