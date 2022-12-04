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Европейская Бразилия, парадокс Роналду, баланс хорватов и шансы Испании: анонс к 1/8 финала ЧМ
Готовимся ко второй части первого раунда плей-офф Мундиаля
Getty Images / Global Images Ukraine
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Влияние знаменитого фиаско от немцев на Бразилию, "цей Сон Хин Мин", корейский абсурд, польза и вред от Роналду для Португалии, парадокс "золотого" бельгийского поколения, отточенная японская модель и готовность Испании брать Кубок Мира – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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Таймкоды:
00:00 – Всем привет!
00:31 – Япония – Хорватия;
08:04 – Бразилия – Южная Корея;
14:33 – Марокко – Испания;
20:13 – Португалия – Швейцария;
25:32 – Не попадайте в офсайд!
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