Европейская Бразилия, парадокс Роналду, баланс хорватов и шансы Испании: анонс к 1/8 финала ЧМ

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Влияние знаменитого фиаско от немцев на Бразилию, "цей Сон Хин Мин", корейский абсурд, польза и вред от Роналду для Португалии, парадокс "золотого" бельгийского поколения, отточенная японская модель и готовность Испании брать Кубок Мира – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.

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Таймкоды:

00:00 – Всем привет!

00:31 – Япония – Хорватия;

08:04 – Бразилия – Южная Корея;

14:33 – Марокко – Испания;

20:13 – Португалия – Швейцария;

25:32 – Не попадайте в офсайд!