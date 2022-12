Кунде отыграл 40 минут матча с Польшей с цепью на шее. Жюля заставили ее снять

Центральный защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с цепью на шее. Согласно правилам ФИФА, это запрещено.

Kounde playing with a gold chain on ???????? pic.twitter.com/AMZuRmHHsl

Кунде успел отыграть 41 минуту матча, прежде чем боковой судья заметил его украшение. Защитника "Барселоны" заставили снять цепочку. Однако, желтую карточку Жюлю арбитр решил не показывать.

The referee told Kounde to take his chain off ???????? pic.twitter.com/jtWHIUTLwG