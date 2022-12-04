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Кунде отыграл 40 минут матча с Польшей с цепью на шее. Жюля заставили ее снять
Защитнику не показали желтую карточку
Фото: twitter Classic Football Shirts
Центральный защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с цепью на шее. Согласно правилам ФИФА, это запрещено.
Kounde playing with a gold chain on ???????? pic.twitter.com/AMZuRmHHsl— Classic Football Shirts (@classicshirts) December 4, 2022
Кунде успел отыграть 41 минуту матча, прежде чем боковой судья заметил его украшение. Защитника "Барселоны" заставили снять цепочку. Однако, желтую карточку Жюлю арбитр решил не показывать.
The referee told Kounde to take his chain off ???????? pic.twitter.com/jtWHIUTLwG— ESPN FC (@ESPNFC) December 4, 2022
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