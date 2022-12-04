Кунде отыграл 40 минут матча с Польшей с цепью на шее. Жюля заставили ее снять

Центральный защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с цепью на шее. Согласно правилам ФИФА, это запрещено.

Kounde playing with a gold chain on ???????? pic.twitter.com/AMZuRmHHsl — Classic Football Shirts (@classicshirts) December 4, 2022

Кунде успел отыграть 41 минуту матча, прежде чем боковой судья заметил его украшение. Защитника "Барселоны" заставили снять цепочку. Однако, желтую карточку Жюлю арбитр решил не показывать.