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Кунде отыграл 40 минут матча с Польшей с цепью на шее. Жюля заставили ее снять

Чемпионат мира FIFA
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Защитнику не показали желтую карточку

Кунде отыграл 40 минут матча с Польшей с цепью на шее. Жюля заставили ее снять

Фото: twitter Classic Football Shirts

UA-Футбол
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Центральный защитник сборной Франции Жюль Кунде вышел на матч 1/8 финала чемпионата мира в Катаре с цепью на шее. Согласно правилам ФИФА, это запрещено.

Кунде успел отыграть 41 минуту матча, прежде чем боковой судья заметил его украшение. Защитника "Барселоны" заставили снять цепочку. Однако, желтую карточку Жюлю арбитр решил не показывать.

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В статье: Национальная сборная Франции Национальная сборная Польши Чемпионат мира 2022 Жюль Кунде
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