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ЧМ. Франция – Польша 3:1. Макрон что-то знал

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Президент Франции угадал счёт и всех авторов голов

ЧМ. Франция – Польша 3:1. Макрон что-то знал

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат мира. 1/8 финала

4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама

Франция – Польша 3:1

Голы: Жиру 44, Мбаппе 73, 90+1 – Левандовский 90+9 (пен)

Франция: Льорис – Кюнде (Дисаси, 90+2), Упамекано, Варан, Тео Эрнандес – Тчуамени (Фофана, 66), Рабьо – Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе – Жиру (Тюрам, 76)

Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Кивьор (Беднарек, 87), Берешински – Крыховяк (Белик, 71) – Каминьски (Залевски, 71), Шимански (Милик, 64), Зелински, П. Франковски (Гросцки, 87) – Левандовски

Предупреждения: Чуамени 31 – Берешински 47, Кэш 88

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В статье: Франция Польша Оливье Жиру
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Комментарии (14)
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balamyt (Boston)
04.12.2022 в 19:27
Ну все по прогнозу..Фенито ля комедиа
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0
0
nadobi (Полтава)
04.12.2022 в 19:33
А ты под каким ником прогноз делал?
Ответить
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.12.2022 в 19:10
А чему радовался Левандовски, когда забил пеналь?
Ответить
0
-2
avatar
Крістофер (Луцьк)
04.12.2022 в 19:17
Після Барси в нього тепер не багато радостей в житті. Радіє чим тільки може...
Ответить
+1
-1
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.12.2022 в 19:20
А шо у него в Барсе не так?
0
-1
avatar
Крістофер (Луцьк)
04.12.2022 в 19:23
Прийшов брати ЗМ і ЛЧ, а взяв... Ну ти же знаєш що в Барсі беруть. І куди...
+1
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.12.2022 в 19:27
Ну так надо было на ЧМ себя показывать, а не сопли жевать, как сегодня и как в матче с аргами. Разочаровал меня Роберт на ЧМ.
0
0
avatar
Крістофер (Луцьк)
04.12.2022 в 19:29
Все очікувано. Він давно свій пік пройшов, інакше би Баварія його не продавала. Німці вміють мислити на крок вперед, це же не іспанці.
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.12.2022 в 19:33
Он свой ЗМ ещё год назад должен был получить, если б не продажный Франс футбол.
0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
04.12.2022 в 19:08
Ожидаемо.
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0
-3
nadobi (Полтава)
04.12.2022 в 19:34
Прогноз делал?
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0
0
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
04.12.2022 в 19:07
Значно цікавіша гра, ніж обидві вчорашні. Навіть при 0-0 динамічніший футбол був. Нажаль наші друзі поляки по ділу програли. Франція дуже потужно виглядає зараз. Головні претенденти на Чемпіонство!
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+2
-2
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Крістофер (Луцьк)
04.12.2022 в 19:13
Погоджуюсь. Аргентині грати хіба що на Копа Америки з собі подібними по рівню командами, а не займати місце цікавих команд на ЧМ. Що вже говорити, якщо їхня головна зірка вперше в кар'єрі забила на етапі плей-офф. Посміховисько...
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+1
-1
avatar
Крістофер (Луцьк)
04.12.2022 в 19:15
А Франція з Польшею молодці. Суперову гру показали.
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+3
-1

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