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ЧМ. Франция – Польша 3:1. Макрон что-то знал
Президент Франции угадал счёт и всех авторов голов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат мира. 1/8 финала
4 декабря. Доха, стадион Эль-Тумама
Франция – Польша 3:1
Голы: Жиру 44, Мбаппе 73, 90+1 – Левандовский 90+9 (пен)
Франция: Льорис – Кюнде (Дисаси, 90+2), Упамекано, Варан, Тео Эрнандес – Тчуамени (Фофана, 66), Рабьо – Дембеле (Коман, 76), Гризманн, Мбаппе – Жиру (Тюрам, 76)
Польша: Шченсны – Кэш, Глик, Кивьор (Беднарек, 87), Берешински – Крыховяк (Белик, 71) – Каминьски (Залевски, 71), Шимански (Милик, 64), Зелински, П. Франковски (Гросцки, 87) – Левандовски
Предупреждения: Чуамени 31 – Берешински 47, Кэш 88
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