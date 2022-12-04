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Игроки Англии получат по полмиллиона евро в случае победы на ЧМ
Внушительная сумма
Фото: Getty Images
Английское издание The Telegraph назвало сумму призовых, которые получат футболисты сборной Англии в случае победы на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.
По информации источника, если команда Гарета Саутгейта завоюет золотые медали мундиаля, то каждый игрок трех львов получит бонусы в размере 400-450 тысяч фунтов стерлингов.
Напомним, Англия выиграла группу B из США, Ираном и Уэльсом. Сегодня англичане в рамках 1/8 сыграют против национальной команды Сенегала – начало встречи в 21:00.
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