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Игроки Англии получат по полмиллиона евро в случае победы на ЧМ

Чемпионат мира FIFA
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Внушительная сумма

Игроки Англии получат по полмиллиона евро в случае победы на ЧМ

Фото: Getty Images

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Английское издание The Telegraph назвало сумму призовых, которые получат футболисты сборной Англии в случае победы на Чемпионате мира 2022 года в Катаре.

По информации источника, если команда Гарета Саутгейта завоюет золотые медали мундиаля, то каждый игрок трех львов получит бонусы в размере 400-450 тысяч фунтов стерлингов.

Напомним, Англия выиграла группу B из США, Ираном и Уэльсом. Сегодня англичане в рамках 1/8 сыграют против национальной команды Сенегала – начало встречи в 21:00.

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В статье: Англия
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Источник:
The Telegraph

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