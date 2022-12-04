Чемпионат мира FIFA
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Франция впервые в своей истории сыграет в трех четвертьфинала ЧМ подряд
И все три по руководством Дешама
Opta
В рамках 1/8 Чемпионата мира сборная Франции уверенно обыграла национальную команду Польши –
Таким образом, "Ле Бле" завоевали себе путевку в следующий раунд мундиаля - в четвертьфинал. Французы сыграют в 1/4 ЧМ третий раз подряд - это произойдет впервые в истории "петухов".
На Чемпионатах мира 2014 и 2018 годов французы также играли в четвертьфиналах. Примечательно, что команду весь этот период тренировал нынешний наставник Франции Дидье Дешам.
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Источник:Opta
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