  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Франция впервые в своей истории сыграет в трех четвертьфинала ЧМ подряд
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция впервые в своей истории сыграет в трех четвертьфинала ЧМ подряд

Чемпионат мира FIFA
Обновлено
(1 голосов)

И все три по руководством Дешама

Франция впервые в своей истории сыграет в трех четвертьфинала ЧМ подряд

Opta

Новина українською

В рамках 1/8 Чемпионата мира сборная Франции уверенно обыграла национальную команду Польши – со счетом 3:1.

Таким образом, "Ле Бле" завоевали себе путевку в следующий раунд мундиаля - в четвертьфинал. Французы сыграют в 1/4 ЧМ третий раз подряд - это произойдет впервые в истории "петухов".

На Чемпионатах мира 2014 и 2018 годов французы также играли в четвертьфиналах. Примечательно, что команду весь этот период тренировал нынешний наставник Франции Дидье Дешам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Польша Дидье Дешам
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Opta

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде