Левандовский вошел в список 10 лучших бомбардиров всех времен за сборную

В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Польши проиграла национальной команде Франции и покинула турнир . Подопечные Дидье Дешама забили три мяча, на что поляки ответили голом с пенальти их капитана Роберта Левандовского на 9-й компенсированной минуте до матча.

Этот забитый мяч стал для 34-летнего форварда каталонской "Барселоны" 78-м в футболке польской сборной.

Благодаря этому Роберт вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров среди всех сборных за всю историю. Лидером по количеству голов за сборную остается Криштиану Роналду – португалец забил за свою национальную команду 118 мячей.