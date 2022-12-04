  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Левандовский вошел в список 10 лучших бомбардиров всех времен за сборную
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Левандовский вошел в список 10 лучших бомбардиров всех времен за сборную

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Очень мощно

Левандовский вошел в список 10 лучших бомбардиров всех времен за сборную

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Польши проиграла национальной команде Франции и покинула турнир. Подопечные Дидье Дешама забили три мяча, на что поляки ответили голом с пенальти их капитана Роберта Левандовского на 9-й компенсированной минуте до матча.

Этот забитый мяч стал для 34-летнего форварда каталонской "Барселоны" 78-м в футболке польской сборной.

Благодаря этому Роберт вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров среди всех сборных за всю историю. Лидером по количеству голов за сборную остается Криштиану Роналду – португалец забил за свою национальную команду 118 мячей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Франция Польша
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде