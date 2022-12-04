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Левандовский вошел в список 10 лучших бомбардиров всех времен за сборную
Очень мощно
Faisal HQ / Автор неизвестен
В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре сборная Польши проиграла национальной команде Франции и
Этот забитый мяч стал для 34-летнего форварда каталонской "Барселоны" 78-м в футболке польской сборной.
Благодаря этому Роберт вошел в ТОП-10 лучших бомбардиров среди всех сборных за всю историю. Лидером по количеству голов за сборную остается Криштиану Роналду – португалец забил за свою национальную команду 118 мячей.
Top 10 scorers in men's international football:— William Hill (@WilliamHill) December 4, 2022
???????? 118 - Cristiano Ronaldo
???????? 109 - Ali Daei
???????? 94 - Lionel Messi
???????? 89 - Mokhtar Dahari
???????? 84 - Ferenc Puskás
???????? 84 - Sunil Chhetri
???????? 80 - Ali Mabkhout
???????? 79 - Godfrey Chitalu
???????? 78 - Hussein Saeed
???????? 78 - Robert Lewandowski ????
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