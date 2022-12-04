Жиру - первый игрок Милана с 2002-го года, кто забил в плей-офф ЧМ

В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре Франция обыграла Польшу и прошла в 1/4 турнира.

Счет в этом поединке открыл форвард "Ле Блэ" Оливье Жиру - нападающий "Милана" поразил ворота поляков на исходе первого тайма.

Таким образом, 36-летний француз стал первым футболистом "россонери" с 2002-го года, отличившимся забитым мячом в стадии плей-офф мундиаля. Тогда на полях Южной Кореи ворота Японии поразил турецкий полузащитник Умит Давала – на стадии 1/8 финала.