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Жиру - первый игрок Милана с 2002-го года, кто забил в плей-офф ЧМ

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

Спустя 20 лет

Жиру - первый игрок Милана с 2002-го года, кто забил в плей-офф ЧМ

Фото: Getty Images

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В рамках 1/8 Чемпионата мира в Катаре Франция обыграла Польшу и прошла в 1/4 турнира.

Счет в этом поединке открыл форвард "Ле Блэ" Оливье Жиру - нападающий "Милана" поразил ворота поляков на исходе первого тайма.

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Таким образом, 36-летний француз стал первым футболистом "россонери" с 2002-го года, отличившимся забитым мячом в стадии плей-офф мундиаля. Тогда на полях Южной Кореи ворота Японии поразил турецкий полузащитник Умит Давала – на стадии 1/8 финала.

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В статье: Франция Польша Оливье Жиру Милан
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Источник:
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