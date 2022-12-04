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Пасторе: Как и Марадона, Месси - движущая сила для Аргентины

Чемпионат мира FIFA
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Похвала для Лео от Хавьера

Пасторе: Как и Марадона, Месси - движущая сила для Аргентины

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Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе поделился мыслями насчет игры Лео Месси на этом Чемпионате мира.

"Месси делает то, что мы все от него ожидаем. Против Австралии он провел хороший и полноценный матч. После, того как Аргентина пропустила (2:1), он возглавил команду, начал искать мяч, идти в дриблинг и в одиночку доходить до ворот соперника. Мы все ожидаем от него этого, потому что он лучший игрок в мире.

После победы на Кубке Америки он скинул груз давления и теперь все болельщики на сто процентов с ним. Это пошло ему на пользу, и он доказывает это в каждом матче. Как и Марадона в свое время, Лео - движущая сила. Они разные в общении, но посыл один", - поделился Пасторе.

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9-го декабря Аргентина сыграет против Нидерландов в рамках 1/4 ЧМ.

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В статье: Лионель Месси Аргентина Польша Хавьер Пасторе
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Источник:
Gianluca di Marzio

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