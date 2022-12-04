Пасторе: Как и Марадона, Месси - движущая сила для Аргентины

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хавьер Пасторе поделился мыслями насчет игры Лео Месси на этом Чемпионате мира.

"Месси делает то, что мы все от него ожидаем. Против Австралии он провел хороший и полноценный матч. После, того как Аргентина пропустила (2:1), он возглавил команду, начал искать мяч, идти в дриблинг и в одиночку доходить до ворот соперника. Мы все ожидаем от него этого, потому что он лучший игрок в мире.

После победы на Кубке Америки он скинул груз давления и теперь все болельщики на сто процентов с ним. Это пошло ему на пользу, и он доказывает это в каждом матче. Как и Марадона в свое время, Лео - движущая сила. Они разные в общении, но посыл один", - поделился Пасторе.