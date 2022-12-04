Игрок сборной Канады переходит в Уотфорд. Летом его перепродадут в Удинезе

Полузащитник национальной сборной Канады Исмаэль Коне, сыгравший во всех трех матчах команды на турнире, вот-вот перейдет в английский "Уотфорд". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Чемпионшипа закроет сделку уже в январе.

По плану руководства "Уотфорда", Коне спустя полгода после трансфера будет перепродан в "Удинезе" из Серии А – оба клуба принадлежат семье Поццо. Исмаэль сможет сыграть за итальянскую команду не ранее июня.

По информации журналиста, Коне предпочел переходу в туринский "Ювентус" проект "Удинезе". В прошлом сезоне МЛС Исмаэль провел 26 матчей за "Монреаль", забив два гола и сделав пять ассистов.