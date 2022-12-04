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Игрок сборной Канады переходит в Уотфорд. Летом его перепродадут в Удинезе

Чемпионат мира FIFA
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Исмаэль Коне предпочел Удинезе Ювентусу

Игрок сборной Канады переходит в Уотфорд. Летом его перепродадут в Удинезе

Фото: Major League Soccer

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник национальной сборной Канады Исмаэль Коне, сыгравший во всех трех матчах команды на турнире, вот-вот перейдет в английский "Уотфорд". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Чемпионшипа закроет сделку уже в январе.

По плану руководства "Уотфорда", Коне спустя полгода после трансфера будет перепродан в "Удинезе" из Серии А – оба клуба принадлежат семье Поццо. Исмаэль сможет сыграть за итальянскую команду не ранее июня.

По информации журналиста, Коне предпочел переходу в туринский "Ювентус" проект "Удинезе". В прошлом сезоне МЛС Исмаэль провел 26 матчей за "Монреаль", забив два гола и сделав пять ассистов.

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В статье: Канада Уотфорд Удинезе (Удине)
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