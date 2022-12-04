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Игрок сборной Канады переходит в Уотфорд. Летом его перепродадут в Удинезе
Исмаэль Коне предпочел Удинезе Ювентусу
Фото: Major League Soccer
Полузащитник национальной сборной Канады Исмаэль Коне, сыгравший во всех трех матчах команды на турнире, вот-вот перейдет в английский "Уотфорд". Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, клуб из Чемпионшипа закроет сделку уже в январе.
По плану руководства "Уотфорда", Коне спустя полгода после трансфера будет перепродан в "Удинезе" из Серии А – оба клуба принадлежат семье Поццо. Исмаэль сможет сыграть за итальянскую команду не ранее июня.
По информации журналиста, Коне предпочел переходу в туринский "Ювентус" проект "Удинезе". В прошлом сезоне МЛС Исмаэль провел 26 матчей за "Монреаль", забив два гола и сделав пять ассистов.
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