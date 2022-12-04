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Хендерсон забивает первый гол в матче Англия - Сенегал. ВИДЕО

Чемпионат мира FIFA
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Ассист у Джуда Беллингема

Хендерсон забивает первый гол в матче Англия - Сенегал. ВИДЕО

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник сборной Англии Джордан Хендерсон забил первый гол своей команды в матче 1/8 финала чемпионата мира против Сенегала. Ассист на опорника сделал другой полузащитник англичан – Джуд Беллингем.

Заметим, что для Хендерсона это лишь третий гол в составе сборной Англии, хотя он и проводит 72-й матч. Он также забивал Украине в четвертьфинале Евро-2020, а также Албании в отборе к ЧМ-2022.

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В статье: Джордан Хендерсон Сенегал Национальная сборная Англии Чемпионат мира 2022
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