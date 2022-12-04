Сборная Англии повторила свой рекорд по голам на ЧМ

Сборная Англии забила три гола национальной команде Сенегала в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Авторы забитых мячей: Джордан Хендерсон, Харри Кейн и Букайо Сака. Таким образом, англичане повторили свой рекорд по голам на ЧМ – 12.

Ранее сборная Англии забивала столько же только на турнире в России в 2018. Предыдущий рекорд, установленный в 1966 году, составлял 11 голов. Тогда англичане стали чемпионами мира в первый и последний раз в своей истории.

Более того, гол Харри Кейна сделал нападающего лучшим бомбардиром в истории выступлений страны на больших турнирах. Это был его 11 гол, он обошел Линекера с 10 мячами. Всего же у Кейна теперь 52 гола за сборную Англии. Больше – только у Уэйна Руни (53).