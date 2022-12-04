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Англия - Сенегал 3:0. Видео голов и обзор матча
Смотреть видео обзор матча Англия – Сенегал, Чемпионат мира, 4 декабря 2022
фото - Getty Images
Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия – Сенегал, в котором команда Гарета Саутгейта одержала убедительную победу. В первом тайме отличились Хендерсон и Кейн, после перерыва - Сака, дважды партнерам ассистировал Фил Фоден. Таким образом, Англия вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Франции. Матч запланирован на 10 декабря.
Чемпионат Мира 2022. 1/8 финала
Англия – Сенегал 3:0
Голы: Хендерсон 38, Кейн 45+3, Сака 57
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