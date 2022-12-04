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Англия - Сенегал 3:0. Видео голов и обзор матча

Чемпионат мира FIFA
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Смотреть видео обзор матча Англия – Сенегал, Чемпионат мира, 4 декабря 2022

Англия - Сенегал 3:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images

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Вашему вниманию видео обзор матча 1/8 финала ЧМ-2022 Англия – Сенегал, в котором команда Гарета Саутгейта одержала убедительную победу. В первом тайме отличились Хендерсон и Кейн, после перерыва - Сака, дважды партнерам ассистировал Фил Фоден. Таким образом, Англия вышла в четвертьфинал, где встретится со сборной Франции. Матч запланирован на 10 декабря.

Чемпионат Мира 2022. 1/8 финала

Англия – Сенегал 3:0

Голы: Хендерсон 38, Кейн 45+3, Сака 57

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В статье: Англия Сенегал ЧМ-2022 Харри Кейн
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