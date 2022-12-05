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Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей понедельника до 17:00
День шестнадцатый
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Четвертый промежуточный этап нашего Конкурса быстротечен. Мы уже пересекли половину дистанции и впереди осталось еще четыре матча. С одной стороны это мало, если нужно догонять. Но с другой – конкуренты не успели далеко убежать.
Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали
Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!
Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!
Прогнозы только на основное время.
17:00 Япония – Хорватия
21:00 Бразилия – Южная Корея
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