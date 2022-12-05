  1. UA-Футбол ⚽
  2. Чемпионат мира FIFA
  3. Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей понедельника до 17:00
В тренде
Чемпионат мира FIFA
Чемпионат мира FIFA

Чемпионат мира FIFA - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей понедельника до 17:00

Чемпионат мира FIFA
(1 голосов)

День шестнадцатый

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. Спрогнозируйте результаты двух матчей понедельника до 17:00

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Четвертый промежуточный этап нашего Конкурса быстротечен. Мы уже пересекли половину дистанции и впереди осталось еще четыре матча. С одной стороны это мало, если нужно догонять. Но с другой – конкуренты не успели далеко убежать.

Подробные условия нашего соревнования прогнозистов мы рассказывали здесь. Также напомним, что все результаты вы можете просмотреть в Google Таблице здесь (открывается онлайн).

Напомним, что прогнозы принимаются в комментариях к этой новости одним сообщением к официальному времени начала первого матча дня. То есть времени у вас сегодня до 17:00!

Прогнозы принимаются в формате "Сборная – Сборная Х:Х". Например: "Катар – Эквадор 0:2". Удачи!

Прогнозы только на основное время.

Конкурс прогнозов UA-Футбол и VBET. День 16

17:00 Япония – Хорватия
21:00 Бразилия – Южная Корея

Сделать реальную ставку на все игры Чемпионата мира по футболу 2022 даже во время матчей вы можете на сайте букмекерской компании VBET.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Конкурс прогнозов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (8)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
JackSparrow17 (Івано-Франківськ)
05.12.2022 в 00:42
Доброї ночі , внесіть в загальний залік за 3 етап мій 13 балів а не 9 дякую ( забули напевно перенести )
Ответить
0
0
Sasa091
05.12.2022 в 00:39
Японія - Хорватія 1:0, Бразилія - Південна Корея 3:0
Ответить
0
0
ymscik (Херсон)
05.12.2022 в 00:35
Япония - Хорватия 1:0 Бразилия - Южная Корея 1:0
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
05.12.2022 в 00:35
Японія - Хорватія 2:1 Бразіля - Південна Корея 4:0
Ответить
0
0
Ol-g (Одесса)
05.12.2022 в 00:36
Бразилія
Ответить
0
0
avatar
Parsley (Dnipro)
05.12.2022 в 00:26
Японія - Хорватія 1:2, Бразилія - Південна Корея 2:0
Ответить
0
0
Ama E new leveL (Черкаси)
05.12.2022 в 00:26
Япония – Хорватия 0-1 Бразилия – Южная Корея 3-0
Ответить
0
0
Vince_13
05.12.2022 в 00:22
Япония - Хорватия 1:1 Бразилия - Южная Корея 2:0
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде