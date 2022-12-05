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Япония – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Япония - Хорватия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine
В предыдущих парах 1/8-й финала отчетливо выделялся фаворит. В этой – нет. Японию и Хорватия по состоянию на данный момент можно назвать командами примерно одного уровня, так что матч между ними ожидается острый и конкурентный. Да и цель у обеих сборных высокая – четвертьфинал.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в понедельник, 5-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира, 1/8 финала
5 декабря 2022. Эль-Вакра, “Эль-Джануб Стэдиум”
Япония 17:00 Хорватия
Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт
Текстовая трансляция – UA-Футбол
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