Япония – Хорватия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

В предыдущих парах 1/8-й финала отчетливо выделялся фаворит. В этой – нет. Японию и Хорватия по состоянию на данный момент можно назвать командами примерно одного уровня, так что матч между ними ожидается острый и конкурентный. Да и цель у обеих сборных высокая – четвертьфинал.

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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в понедельник, 5-го декабря, в 17:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира, 1/8 финала

5 декабря 2022. Эль-Вакра, “Эль-Джануб Стэдиум”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне Спорт

Текстовая трансляция – UA-Футбол