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Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Чемпионат мира FIFA
(2 голосов)

Бразилия - Южная Корея: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

UA-Футбол
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Вместо Южной Кореи в этой паре мог сыграть Уругвай, написав с Бразилией очередную серию классического латиноамериканского сериала. Однако в распределение мест вмешались азиаты, забрав второе место себе. Сенсация? Да. И теперь еще одну сенсацию Южная Корея попытается создать в противостоянии с Бразилией.

Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в понедельник, 5-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала
5 декабря, 21:00. "Стадион 974" (Доха)

Бразилия 21:00 Южная Корея

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прямая трансляция: Мегого 1, Суспильне спорт

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В статье: Бразилия Южная Корея
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