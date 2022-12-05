Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022

Вместо Южной Кореи в этой паре мог сыграть Уругвай, написав с Бразилией очередную серию классического латиноамериканского сериала. Однако в распределение мест вмешались азиаты, забрав второе место себе. Сенсация? Да. И теперь еще одну сенсацию Южная Корея попытается создать в противостоянии с Бразилией.

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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в понедельник, 5-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).

Чемпионат мира-2022. 1/8 финала

5 декабря, 21:00. "Стадион 974" (Доха)

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)

Прямая трансляция: Мегого 1, Суспильне спорт