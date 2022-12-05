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Бразилия – Южная Корея. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЧМ-2022
Бразилия - Южная Корея: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 05.12.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
Вместо Южной Кореи в этой паре мог сыграть Уругвай, написав с Бразилией очередную серию классического латиноамериканского сериала. Однако в распределение мест вмешались азиаты, забрав второе место себе. Сенсация? Да. И теперь еще одну сенсацию Южная Корея попытается создать в противостоянии с Бразилией.
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Матч 1/8-й финала ЧМ-2022 состоится в понедельник, 5-го декабря, в 21:00. Прямую онлайн видеотрансляцию матча обеспечит платформа MEGOGO (за подпиской "Максимальная" и "Спорт"). Также чемпионат мира можно смотреть на региональных телеканалах Суспільного (Суспільне: Київ, Суспільне: Чернівці и т.д.).
Чемпионат мира-2022. 1/8 финала
5 декабря, 21:00. "Стадион 974" (Доха)
Бразилия 21:00 Южная Корея
Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция)
Прямая трансляция: Мегого 1, Суспильне спорт
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