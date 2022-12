Скучные фавориты и рекорд одного французского трудяги. Дайджест ЧМ-2022

Воскресный день немного разочаровал. Мундиаль в Катаре приучил зрителя к драмам и интригам, однако вчера было скучно и предсказуемо. Сборная Франция без особых проблем поглумилась над Польшей, а англичане в вечернем слоте уничтожили Сенегал. Может это и к лучшему, все же на более поздних стадиях хочется видеть только лучших.

Результаты дня

Франция - Польша 3:1

Чемпион мира в форме. Потеря Бензема, Канте, Погба и Эрнандеса не сильно сказываются на команде Дешама. Французы уверенно прошли групповой этап (матч с Тунисом выносим за скобки, ведь он почти ничего и не решал), а после этого так же уверенно стартовали в 1/8.

Robert Lewandowski congratulating France players after Poland's defeat ❤️ pic.twitter.com/oLg3DwGHak — GOAL (@goal) December 4, 2022

Поляки поначалу даже пытались сопротивляться, однако пропустив первый гол решили расслабиться и начать получать удовольствие. На гол Жиру и дубль Мбаппе “бело-красные” лишь в компенсированное время ответили ударом с пенальти от Левандовского.

Англия - Сенегал 3:0

Здесь все так же в одни ворота. Хотя ладно, африканцев можно даже немного похвалить. Все же до первого пропущенного они почти не уступали команде Саутгейта, а местами даже смотрелись выигрышнее. Но на этом турнире у коллектива Сиссе две проблемы - форвард и вратарь. Первый - не реализовывает, второй - очень много пропускает.

England are the only European nation to make it to the quarter-finals in each of the last three major tournaments:



✅ 2018 World Cup: Semi-final

✅ 2020 Euros: ????

✅ 2022 World Cup:❓



It’s… — William Hill (@WilliamHill) December 4, 2022

Так и случилось, что уже после первого пропущенного африканцы потеряли уверенность, а Англия наоборот почуяла кровь. Три сухих гола в сумме и легкий проход команды Саутгейта в четвертьфинал. Может пора переставать его хейтить?

Гол дня

Второй гол сборной Англии в ворота Сенегал был забит не после какого-то шикарного удара, однако он показал главную силу команды Саутгейта. Они - монстры игры на контрах, особенно когда удается первыми открыть счет. Юный Беллингем перехватил на своей половине, ускорился, отдал передачу на свободного Фодена, а тот в касание нашел Кейна. Идеальные взаимопонимание и скорость мышления.

Герой дня

Килиан Мбаппе - фигура противоречивая. С одной стороны мы имеем молодого игрока с огромным не по годам эго и еще большей зарплатой. С другой стороны, стоит отдать ему должное, когда Килиан в форме и мотивирован - это один из претендентов на Золотой мяч.

Против Польши мы увидели лучшую версию форварда. 2+1 в плей-офф Мундиаля - это очень сильно, и если Дешам продолжит выдавливать из него максимум, то так и защита титула перестанет казаться чем-то невозможным.

Kylian Mbappé is the first player in France’s history to score 4+ goals at multiple World Cups:



◉ 2018: ⚽⚽⚽⚽

◉ 2022: ⚽⚽⚽⚽



And he’s done it at back-to-back tournaments. ???? pic.twitter.com/5rB82kXwpV — Squawka (@Squawka) December 4, 2022

Неудачник дня

Не так давно Эдуар Менди казался лучшим кипером мира. Вместе с "Челси" он выиграл Лигу Чемпионов, провел немеренное количество сухих матчей, за что был удостоен немалым количеством наград. Но сейчас он потерялся. Мундиаль в Катаре - явно не лучший его турнир, ибо достаточно прагматичные сенегальцы не провели ни одного сухого матча, в чем есть немалая доля вины именно Менди.

Edouard Mendy’s gloves vs England pic.twitter.com/hc5U7JbfIS — PointGod RMA???????? ➐ (@Point_God_11_) December 4, 2022

Факт дня

Оливье Жиру - не гений мирового футбола и не самый талантливый из смертных. Он скорее типичный форвард, который умеет играть и забивать в касание, хорош в подыгрыше, пашет. Этим Жиру и берет. Против Польши нападающий забил свой 52-й гол за сборную Франции и побил рекорд по голам за "трехцветных", который ранее установил Тьерри Анри. И это, к слову, футболист, который на ЧМ ехал в качестве дублера Бензема.

В ожидании топ-матча дня

Скучно, когда побеждают сугубо фавориты, но в этом стоит искать плюсы. 1/4 финала Чемпионата мира должна получиться очень горячей, как минимум благодаря встрече Англии и Франции. Обе команды ехали на турнир в качестве претендентов на золото, однако лишь один из них попадет в полуфинал. И это заставляет еще сильнее ждать будущий мегафайт.