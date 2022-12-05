Франция и Англия в четвертьфинале, планы Динамо, возвращение Златана. Главные новости за 4 декабря

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 4 декабря

Команде Дешама противостояла сборная Польши. Если на групповом этапе Кадра действовала неубедительно, то в противостоянии с чемпионами мира наконец-то продемонстрировала агрессию. Единственная проблема – реализация. Счет 0:0 держался до 44-й минуты, пока не отличился Оливье Жиру. Этот гол позволил ему стать лучшим бомбардиром в истории сборной Франции. А уже во втором тайме дублем отличился Килиан Мбаппе. Лишь в компенсированное арбитром время Левандовский реализовал пенальти. 3:1 в пользу Франции.

Во втором матче дня на ЧМ "родоначальники" очень уверенно разобрались с крепким Сенегалом. Разгром начал Хендерсон, которому ассистировал Беллингем. Затем Гарри Кейн наконец-то забил свой первый гол на Мундиале. А в завершение отличился Букайо Сака – 3:0. Англия в четвертьфинале Чемпионата мира сыграет с Францией. Матч состоится 10 декабря.

На этот раз это американский телеканал CBS Sports, бравший интервью у Михаила. Сам игрок "Шахтера" подтвердил, что ему будет трудно отказать "Арсеналу", если тот сделает предложение. По информации журналиста телеканала, Микель Артета до сих пор заинтересован в трансфере Мудрика, однако считает цену, которую просит "Шахтер", завышенной. Поэтому менеджер "Арсенала" все еще не принял окончательного решения по Михаилу.

По информации ТаТоТаке, "Динамо" готовит документы в Министерство молодежи и спорта о разрешении на выезд команды за границу для подготовки к весенней части чемпионата. Также утверждается, что Мирча Луческу остается на своем посту, и, скорее всего, в клуб вернется Богдан Леднев, игравший в аренде за "Фехервар".

Речь о воспитаннике донецкого "Олимпика" Станиславе Беленьком, ныне играющем за "Динамо" из Тбилиси. На выходных состоялся последний тур чемпионата Грузии и команде Беленького для получения чемпионства нужно было обыграть "Гагру". "Динамо" с задачей справилось - 2:1, при этом Станислав отдал ассист на второй гол. В общей сложности за сезон он отметился 10 голами и 6 результативными передачами. Это первый титул в карьере 24-летнего нападающего.

Среди них – игрок, оставивший немалый след в истории клуба. Речь о Михаиле Сергийчуке, который в общей сложности отыграл за ровенцев 125 матчей и забил 26 голов. Интересно, что Михаил начинал карьеру в "Вересе", возвращался к нему в 2016-м, затем в 2017-м и наконец в 2020. Кроме Сергийчука "Верес" также покидают Роман Мирошник (51 матч) и Сергей Шестаков (9 матчей ).

Златан пропустил всю первую половину сезона из-за травм передней крестообразной связки, в последний раз он выходил на поле еще в мае. Теперь СМИ сообщают, что 5 декабря он присоединится к общей группе в тренировочном процессе "Милана". Напомним, что Златану – 41 год, в прошлом сезоне он помог россонери получить титул чемпионов.