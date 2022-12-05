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Стал известен лучший игрок матча Франция – Польша
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фото из свободных источников
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).
В этом поединке он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей на Оливье Жиру. Также добавим, что Мбаппе - первый игрок, который забил 9 голов на Мундиале до 24 лет.
Франция вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2022, где встретится с Англией. Поединок состоится 10 декабря.
???? Kylian Mbappé pulls clear in the race for the Golden Boot with *two* Goal of the Tournament contenders.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022
What a performance! He’s today’s @Budweiser Player of the Match.
???????? #FRAPOL ???????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud @BudFootball @Budweiser pic.twitter.com/Oa1h8TzOS0
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