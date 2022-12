Стал известен лучший игрок матча Франция – Польша

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Польши (3:1).

В этом поединке он отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей на Оливье Жиру. Также добавим, что Мбаппе - первый игрок, который забил 9 голов на Мундиале до 24 лет.

Франция вышла в 1/4 финала чемпионата мира-2022, где встретится с Англией. Поединок состоится 10 декабря.

