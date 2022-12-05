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Наставник Польши: Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше
По его словам, переломным эпизодом стал гол в раздевалку
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Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Франции (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.
"Мы знали, что это будет сложная игра. Мы хотели сыграть не так, как в предыдущих матчах. В первом тайме мы имели опасные моменты, возможно, немного, но вспоминаю удар Петра Зелинского - это была наша лучшая возможность при счете 0:0.
Худшее, что могло с нами случиться - это гол в раздевалку. Он усложнил нашу задачу, а Франция почувствовала уверенность.
По моему мнению, время для подведения итогов еще придет. Сегодня еще есть эмоции, головы и сердца горячие. Я хотел бы выразить благодарность игрокам, персоналу, всем, кто помогал и поддерживал нас.
Сегодня завершилось наше приключение. Мы проиграли действующим чемпионам мира и претендентам на титул в этом году. Этот матч мог бы сложиться иначе, если бы мы забили раньше", — сказал Михневич.
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