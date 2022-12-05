Наставник Польши: Матч с Францией мог сложиться иначе, забей мы раньше

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал поражение от Франции (1:3) в 1/8 финала ЧМ-2022.

"Мы знали, что это будет сложная игра. Мы хотели сыграть не так, как в предыдущих матчах. В первом тайме мы имели опасные моменты, возможно, немного, но вспоминаю удар Петра Зелинского - это была наша лучшая возможность при счете 0:0.

Худшее, что могло с нами случиться - это гол в раздевалку. Он усложнил нашу задачу, а Франция почувствовала уверенность.