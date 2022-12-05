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Жиру - о рекорде в сборной Франции: Сбылась моя мечта – превзойти Анри

Чемпионат мира FIFA
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Эмоции француза после победы над Польшей

Жиру - о рекорде в сборной Франции: Сбылась моя мечта – превзойти Анри

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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также прокомментировал победу над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира.

"Это фантастика, сбылась моя детская мечта – превзойти рекорд Тьерри Анри!

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Я испытываю огромная гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.

Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение от сегодняшнего результата", – приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.

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В статье: Франция Польша Оливье Жиру Чемпионат Мира-2022
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Источник:
Alfredo Pedullà

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