Жиру - о рекорде в сборной Франции: Сбылась моя мечта – превзойти Анри

Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также прокомментировал победу над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира.

Я испытываю огромная гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.

Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение от сегодняшнего результата", – приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.