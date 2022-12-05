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Жиру - о рекорде в сборной Франции: Сбылась моя мечта – превзойти Анри
Эмоции француза после победы над Польшей
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Нападающий сборной Франции Оливье Жиру отреагировал на то, что стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды, а также прокомментировал победу над Польшей (3:1) в 1/8 финала чемпионата мира.
"Это фантастика, сбылась моя детская мечта – превзойти рекорд Тьерри Анри!
Я испытываю огромная гордость, это нечто экстраординарное — иметь возможность сделать это во время матча чемпионата мира. Надеюсь, я продолжу забивать снова. Мой гол вывел нас на верный путь в сложной игре, где мы немного рисковали, но потом сумели забить второй и третий мячи.
Теперь приключения продолжаются. Дорога ещё длинная, но давайте не будем скрывать наше удовлетворение от сегодняшнего результата", – приводит слова Жиру итальянский журналист Альфредо Педулла.
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