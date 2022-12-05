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Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала

Чемпионат мира FIFA
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Он удвоил преимущество своей команды

Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала

Фото: LondonWorld

Новина українською

Сборная Англии одержала разгромную победу над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Лучшим игроком встречи был назван капитан "трёх львов" Харри Кейн.

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Англичанин записал в свой актив второй гол команды в этом поединке - он отличился в компенсированное к первому тайму время. Более того, забитый мяч Кейна сделал его лучшим бомбардиром в истории выступлений страны на больших турнирах

В четвертьфинале Англия сыграет против Франции. Поединок пройдет 10 декабря.

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В статье: Англия Сенегал Чемпионат Мира-2022 Гарри Кейн
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