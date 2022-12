Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала

Сборная Англии одержала разгромную победу над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Лучшим игроком встречи был назван капитан "трёх львов" Харри Кейн.

Англичанин записал в свой актив второй гол команды в этом поединке - он отличился в компенсированное к первому тайму время. Более того, забитый мяч Кейна сделал его лучшим бомбардиром в истории выступлений страны на больших турнирах

В четвертьфинале Англия сыграет против Франции. Поединок пройдет 10 декабря.

