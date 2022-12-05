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Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала
Он удвоил преимущество своей команды
Фото: LondonWorld
Сборная Англии одержала разгромную победу над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022. Лучшим игроком встречи был назван капитан "трёх львов" Харри Кейн.
Англичанин записал в свой актив второй гол команды в этом поединке - он отличился в компенсированное к первому тайму время. Более того, забитый мяч Кейна сделал его лучшим бомбардиром в истории выступлений страны на больших турнирах
В четвертьфинале Англия сыграет против Франции. Поединок пройдет 10 декабря.
???? Harry Kane is off the mark in Qatar - another commanding performance tonight and finally that elusive goal.— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 4, 2022
England’s captain is tonight’s #Budweiser Player of the Match, as voted by you.
???????? #SENENG ???????????????????????????? #POTM #YoursToTake #BringHomeTheBud pic.twitter.com/pPdsrJUYU9
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