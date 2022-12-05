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Саутгейт: Мы показали, что можем действовать в атаке безжалостно
Тренер сборной Англии - о победе над Сенегалом
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после победы над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.
"Больше всего порадовало то, насколько безжалостно мы все делали, а также то, как команда работала с мячом и без мяча. Мы действовали немного скованно в первые 25-30 минут. Но лучшие наши моменты возникали после отбора мяча. В этом плане Беллингем и Хендерсон были великолепны.
Первые 35 минут были непростыми. Соперник действовал компактно и энергично, входил в штрафную несколько раз. Мы знали, что должны забить первыми. И мы показали, что можем забивать, что можем действовать в атаке безжалостно. Мы забивали в удачные периоды. Также мы показали, что способны не пропускать, а это крайне важно для победы в следующей игре", - заявил Саутгейт.
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