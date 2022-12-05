Саутгейт: Мы показали, что можем действовать в атаке безжалостно

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мыслями после победы над Сенегалом (3:0) в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022.

"Больше всего порадовало то, насколько безжалостно мы все делали, а также то, как команда работала с мячом и без мяча. Мы действовали немного скованно в первые 25-30 минут. Но лучшие наши моменты возникали после отбора мяча. В этом плане Беллингем и Хендерсон были великолепны.

Читайте также Назван лучший игрок матча Англии и Сенегала